Digital Bros vola in Borsa dopo i conti, analisti positivi

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei videogames e quotata su Euronext STAR Milan,in una giornata molto difficile per i mercati. L'azienda risulta la, dopo aver chiuso il bilancio al 30 giugno 2022 con ricavi lordi consolidati pari a 132,2 milioni di euro (-12,3%) e un risultato netto di 28,7 milioni di euro (rispetto ai 32 milioni di euro registrati al 30 giugno 2021)."Le, con il vero decollo previsto con molti giochi "grandi" in uscita", hanno scritto gli analisti di TP ICAP Midcap, che hanno un target price di 37 euro per azione e un giudizio Buy sul titolo. "Nel complesso, il gruppo ha dimostrato ancora una volta la qualità del proprio modello di business", hanno aggiunto.Secondo Banca Akros,. Pertanto, il broker ritiene che l'anno fiscale 2023 "potrebbe superare le stime grazie alle potenziali sorprese di Assetto Corsa, che continua a fornire risultati al di sopra delle aspettative, e alcuni risultati migliori del previsto nei nuovi giochi pianificati, come Miasma e un gioco ancora da annunciare". Confermati il giudizio Buy e il prezzo obiettivo a 30 euro per azione.Amplia il margine di guadagno, che si attesta a, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 25,43 e successiva a quota 27,99. Supporto a 22,87.