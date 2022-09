Mondo TV chiude accordo con Warner Bros Discovery

Mondo TV

Warner Bros Discovery

(Teleborsa) - Dopo la vendita della prime due stagioni,annuncia di aver chiuso conun accordo di licenza per l’Italia anche della terza stagione della serie animata Bread Barber Shop, prodotto dalla coreana Monster Studio e trasmesso in Italia con il titolo il Barbiere Pasticciere su Frisbee canale 44.Come già avvenuto per le prime due stagioni, anche la terza stagione, che si caratterizza per l’alta qualità, è stata acquisita dalla Mondo TV ai fini della medesima vendita puntuale a Warner Bros Discovery.Con questo accordo si conferma l’efficacia della scelta strategica di distribuire programmi di alta qualità prodotti da terzi, secondo un modello che garantisce margini per la Società e in sostanza azzera il rischio di investimento, procedendosi alla finalizzazione dell’acquisto solo previa certezza della vendita a valle.Laprevede l’acquisizione da parte di Warner Bros. Discovery dei diritti televisivi “free” e dei cosiddetti diritti di “catch-up”.