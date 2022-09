Germania: fiducia consumatori a nuovo minimo storico, crolla potere d'acquisto

(Teleborsa) - Dopo una breve tregua nel mese precedente, il sentiment dei consumatori sta continuando la sua spirale discendente. Sia le aspettative economiche che la propensione all'acquisto hanno registrato cali moderati, mentre le aspettative di reddito sono crollate a un nuovo minimo storico.L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per ottobre un valore di -42,6 punti, rispetto al -36,8 di settembre (dato rivisto da -36,4 preliminare). La lettura è, che erano per -39 punti., con l'indicatore che peggiora di 4,3 punti a quota -21,9. Perde terreno inoltre l'indicatoreche scende di 3,8 punti e si attesta a -19,5. Quello sulleè sceso di 22,4 punti a quota -67,7."Gli attuali tassi di inflazione molto elevati di quasi l'8% stanno erodendo il reddito reale dei consumatori e quindi portando ad una" - spiega, esperto di consumatori di GfK -. “Molte famiglie sono attualmente costrette a spendere molto di più per l'energia o a mettere da parte denaro per bollette del riscaldamento significativamente più alte. Di conseguenza, devono. Questo sta facendo precipitare il".