Gas giù ad Amsterdam. Piano tedesco raffredda mercato

(Teleborsa) -, in risposta alper raffreddare il mercato, che va a controbilanciare in parte l'effetto negativo dei danni "irreparabili" al gasdotto Nord Stream . Il future più prossimo sul Dutch TTF, alla Borsa di Amsterdam, segna unper mwh.Frattanto, ilha dato il via libera ad undi euro per compensare gli effetti del caro energia su imprese e famiglie., ha affermato il cancelliere tedesco Scholz in conferenza stampa, aggiungendo che "presto il gas non sarà più rifornito dalla Russia e la Germania è ben preparata al cambiamento della situazione"., cioè sulla fissazione di un tetto al prezzo del gas. Fonti europee, in vista della riunione straordinaria dei ministri dell'Energia domani, fanno sapere chee che "diversi Paesi membri" appaiono "sempre più nervosi per la mancata reazione della Commissione europea"."La proposta di unallo stesso livello- si sottolinea - è unalegati alla sicurezza di forniture di energia" mentre sarebbe "meglio mettere un price cap al gas russo e negoziare" il prezzo con gli altri fornitori."Dietro alla lettere dei 15 Paesi ci sono letra chi, per motivi geografici, è meno o più dipendente dal punto di vista energetico. La nostra missione è trovare misure che siano efficaci per tutti i Paesi", si precisa da Bruxelles, spiegando che fra i rischi ci sarebbe une lache al momento permette il trasferimento di gas tra gli Stati europei.A proposito della, si anticipa la creazione di un indice complementare dei prezzi del gas, che prevede anche la riduzione dell'influenza del TTF olandese sulla formazione delle quotazioni del combustibile in Europa. Fra lequella di un, che dovrebbe essere disponibile agli operatori prima dell'inverno.