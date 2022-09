Energia, Cingolani: si lavora su range di prezzi ragionevoli per il prezzo del gas

(Teleborsa) - Secondo il ministro della Transizione ecologica,, la discussione sull'ipotesi di tetto generalizzato aldel, nel Consiglio Ue straordinario dell'Energia, oggi a Bruxelles, "è andata bene" con "posizioni veramente collaborative" da parte di tutti. Alla fine, ha dichiarato il ministro alla stampa al termine dell'incontro, si è deciso che gli Stati membri daranno delle indicazioni, dei "" la settimana prossima alla Commissione europea, perché possa formulare una"accurata" sul prezzo del gas, che dovrebbe essere basata su una serie di indicatori del mercato mondiale (come il Brent e l'"Henry Hub Natural Gas Spot Price") e consistere, più che in tetto, in una forchetta, un "range" di prezzi che consenta delle variazioni ragionevoli, e non l'estrema volatilità "totalmente fuori controllo" a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi.Cingolani ha anche affermato che questi "pilastri", per lache dovrà formulare la, verranno "discussi a partire da lunedì da un gruppo di paesi, i sei o sette più energivori", con l'obiettivo di inviarle a Bruxelles "prima della riunione informale dei capi di Stato e di governo del 6 ottobre", a Praga, in modo che i leader possano discuterne."Speriamo che, dando ledi fondo concordate fra tutti gli Stati membri, la Commissione abbia un lavoro più agevole per questa proposta del price cap". "Adesso il finale ancora non lo sappiamo", ha concluso Cingolani.