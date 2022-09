Gibus acquista la tedesca Leiner. Titolo in pre-asta fino alle 15.30

Gibus,

(Teleborsa) - Gibus Deutschland GmbH, controllata dibrand italiano del settore outdoor design di alta gamma, ha perfezionato in data odierna l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Leiner GmbH. Coerentemente con la strategia di crescita per linee esterne, "l’operazione consente al Gruppo di consolidare il proprio modello di business e incrementare la penetrazione nei principali mercati europei (Germania e Benelux) posizionandosi tra i primi player internazionali del settore con ricavi pro-forma 2021 pari a Euro 108,3 milioni".L’operazione viene realizzata a fronte dei seguenti corrispettivi: Euro 31,6 milioni per l’acquisto del 100% del capitale sociale di Leiner GmbH da ZwissSUN GmbH; Euro 5,2 milioni per l’acquisto da Dr. Zwissler Holding AG (titolare del 100% del capitale sociale del Venditore) del Prestito costituito dagli utili non distribuiti per gli esercizi 2021 e gli esercizi precedenti, compresi gli interessi fino alla data (esclusa) del 30 settembre 2022. Il Prestito di Euro 5,2 milioni è incluso nella Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Leiner al 31 dicembre 2021 e che viene estinto al closing.Il corrispettivo complessivo, corrisposto in data odierna, è finanziato per il 25% mediante ricorso a risorse proprie di Gibus e per il 75% mediante l’accensione di un finanziamento con un pool di primari istituti di credito comprendente Crédit Agricole Friuladria (Banca Agente) e Deutsche Bank.È altresì previsto il pagamento di un eventuale earn out al raggiungimento di specifici target di EBITDA consolidato normalizzato di Leiner GmbH per l’esercizio 2022. Tale earn out è da calcolarsi applicando lo stesso moltiplicatore utilizzato per la valorizzazione del Gruppo Leiner all’eventuale differenziale tra l’EBITDA consolidato normalizzato 2022 di Leiner GmbH, individuato nel contratto dicompravendita, e l’effettivo risultato conseguito per l’esercizio 2022. In base ai dati attualmente a disposizione, il management Gibus stima che i parametri che sbloccano il pagamento dell’eventuale earn out non saranno raggiunti, se non forse in misura marginale.Il Consiglio di Amministrazione di Leiner GmbH sarà composto da 2 membri: Alessio Bellin e Jürgen Schulz in qualità di Managing Director, a garanzia della continuità gestionale del Gruppo.Borsa Italiana ha comunicato i nuovi orari per le azioni Gibus in pre-asta fino alle ore 15:30, dopo averle "temporaneamente sospese" dalle negoziazioni in attesa di comunicato.