Inflazione e caro energia tagliano la crescita del PIL, Prometeia: in Italia +0,1% nel 2023

(Teleborsa) - Il rapporto di previsionedi settembre vede uno scenario al ribasso: la stima di crescita del PIL del nostro Paese per l'anno prossimo viene tagliata di quasi due punti percentuali, passando a +0,1% dal +1,9% di luglio, compressa dalle attese die di riduzione dei. La revisione in peggio per il 2023 non riguarda solo l'Italia: l'istituto di ricerca economica stima ora per l'eurozona un -0,1% dal +1,6% di luglio.Ilha portato risultati migliori delle attese in particolare nelladelle famiglie, che si riteneva sarebbe stata più compressa dale dalla guerra in. Per questo la stima sul PIL 2022 è stata rivista in meglio a +3,4% da +2,9%. Il desiderio di tornare alla normalità con il venire meno delleha generato un rimbalzo delle spese legate a tempo libero e turismo. Altrettanto buono il risultato per la, con investimenti ed esportazioni ancora in espansione. Non tutti i settori hanno però recuperato le perdite, non tutte le persone che lo avevano perso hanno ritrovato un posto die sono aumentate le occupazioni precarie. Nel complesso le famiglie che hanno mantenuto l'impiego e quelle che godevano di redditi medio-alti hanno di molto aumentato il loro risparmio, ma c'è una quota crescente di nuclei familiari in grave difficoltà.L'inflazione ha continuato ad aumentare in prevalenza a causa dell'impennata dei(7,3% l'inflazione che Prometeia stima per l'anno in corso). In agosto, anche i prezzi deglisono cresciuti oltre il 10% e l'inflazione al netto di energia e alimentari, in genere meno volatile, è arrivata al 4,5%. Aumenti che si prospettano sempre più duraturi. Prometeia non si aspetta che in inverno l'energia elettrica sia razionata, a patto di procedere a significativi risparmi nei consumi. In parte la riduzione di consumi sarà dettata dai prezzi elevati, specie per quelle famiglie che non hanno la possibilità di sostenerli.Ancora una volta gli effetti del rincaro del costo della vita avranno, dato che alimentari, energia elettrica e riscaldamento sono consumi essenziali del paniere di spesa delle famiglie a basso reddito. Lo scenario Prometeia sconta una riduzione nel consumo di gas ed energia elettrica da parte delle famiglie di circa il 7% entro il 2023, sia perché l'aumento del loro prezzo ne scoraggia l'uso sia per rispettare lepreviste dal piano del governo. Leche non hanno margini ulteriori di spesa dovranno comunque ridurre quella per consumi, e questo, associato a prospettive economiche incerte e a costi di produzione in rialzo, frenerà glidelle imprese.Inflazione e riduzione nei consumi portano pertanto a rivedere in modo netto la stima di crescita del PIL per l'anno prossimo dal +1,9% di luglio all'attuale +0,1%. Nel 2022 il peso deia carico delle aziende persul valore della produzione arriva al 2,4%, con punte vicino al 15% per alcuni comparti. Nel 2019 l'incidenza media era dell'1,1%. Allo stesso tempo, le imprese esportatrici italiane beneficeranno dell'indebolimento dell'euro, sceso sul dollaro a livelli nominali mai registrati (mentre per la media del 2023 Prometeia prevede un cambio euro/dollaro che continuerà sotto la parità), ma dovranno fronteggiare un arretramento della, soprattutto in Europa.La, e ora il caro energia, lasciano il nostro Paese con un fardello disu PIL appesantito di oltre 15 punti percentuali rispetto al periodo pre-Covid (oltre il 149% nel 2023). La sospensione delle regole di bilancio europee, vale a dire l'attivazione della general escape clause del, è al momento valida fino a fine 2023, ma rimane comunque il problema di come ridurre la massa di debito accumulato in presenza di una politica monetaria avviata stabilmente verso un approccio più neutrale. Il livello del debito pubblico e il suosi confermano dunque tra i principali rischi per la nostra economia. L'impostazione della politica di bilancio del nuovo esecutivo non è al momento nota, ma riteniamo che non potrà non rimanere nel solco di un controllo dei conti pubblici, non facendo però mancare il supporto a famiglie e imprese.Prometeia ritiene comunque che non verrà meno lo sforzo necessario perché ilsia attuato secondo i programmi. È noto che l'aumento dei prezzi rappresenta un fatto imprevisto e un ostacolo per l'implementazione di alcune misure. Al problema andrà trovata soluzione, in accordo con le autorità europee, pur procedendo con gli investimenti e le spese indicate, sia per gestire lache per sostenere la crescita. Investimenti tanto più necessari nel mondo che uscirà dopo la "guerra del gas", in cui la transizione climatica verso la decarbonization non sarà più rimandabile.