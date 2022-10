Turchia, l'inflazione raggiunge il +83,5% a settembre

(Teleborsa) - L'indice dei, a settembre 2022, segna un rialzo sul mese precedente dele sullo stesso mese dell'anno precedente dell'. La comunicazione con il +30,76% è stato il gruppo principale che ha indicato l'aumento annuale più basso. D'altra parte, il trasporto con il +117,66% è stato il gruppo in cui si è realizzato il più alto aumento annuale.Le bevande alcoliche e il tabacco con lo +0,04% sono state il gruppo che ha segnato l'aumento mensile più basso. D'altra parte, l'con il +9,99% è stato il gruppo in cui si è realizzato l'aumento mensile più elevato.L'indicealimenti non trasformati, dell'energia, delle bevande alcoliche, del tabacco e dell'oro ha segnato un +2,74% su mese e un +74,63% su anno.