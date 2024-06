Turchia, banca centrale lascia tassi al 50%

(Teleborsa) - La Banca centrale della Turchia ha lasciato invariato il costo del denaro al 50%, per il terzo mese consecutivo, ribadendo dunque la sua posizione di aprile e maggio.Lo rende noto lo stesso istituto bancario sottolineando che le aspettative di inflazione, i rischi geopolitici e i prezzi dei prodotti alimentari continuano a esercitare. "Il Comitato di politica monetaria sta monitorando attentamente l’allineamento delle aspettative di inflazione e della politica dei prezzi con le proiezioni"."La politica monetaria restrittiva sarà mantenuta fino a quando non si osserverà un calo significativo e duraturo della tendenza di fondo dell'inflazione mensile e le aspettative di inflazione convergeranno verso l'intervallo previsto", si legge nel comunicato. "L'orientamento della politica monetaria sarà inasprito nel caso in cui si preveda un deterioramento significativo e persistente dell'inflazione".