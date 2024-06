Eurozona, aspettative di inflazione al livello più basso da settembre 2021

(Teleborsa) - Le percezioni mediane dell'inflazione al consumo nei 12 mesi precedenti e leper i prossimi 12 mesi e per i tre anni a venire sono tutte. È quanto emerge dal Consumer Expectations Survey della Banca centrale europea () riferito al mese di maggio 2024.Il tasso medio di inflazione percepita nei 12 mesi precedenti è leggermente sceso a maggio al 4,9%, dal 5,0% di aprile. Nel frattempo, lesono scese ulteriormente al, dal 2,9% di aprile. Sono ora al livello più basso da settembre 2021. Anche le aspettative mediane sull'inflazione a tre anni sono scese ulteriormente al 2,3%, dal 2,4% di aprile.Le aspettative dei consumatori per la crescita delnominale sono leggermente diminuite all'1,2%, dall'1,3% di aprile. La percezione della crescita dellanominale nei 12 mesi precedenti è scesa al 5,9%, dal 6,3% di aprile. Le aspettative di crescita della spesa nominale nei prossimi 12 mesi sono scese al 3,3%, dal 3,6% di aprile. Le aspettative di spesa sono rimaste strettamente allineate in tutti i gruppi di reddito.Le aspettative diper i prossimi 12 mesi sono rimaste invariate al -0,8%. Nel frattempo, le aspettative per ila 12 mesi sono scese al 10,7%, dal 10,9% di aprile. I consumatori continuano ad aspettarsi che il tasso di disoccupazione futuro sarà solo leggermente superiore al tasso di disoccupazione attuale percepito (10,4%), il che implica un mercato del lavoro sostanzialmente stabile.I consumatori si aspettavano che il prezzo della loro casa aumentasse del 2,6% nei prossimi 12 mesi, valore invariato rispetto ad aprile. Le aspettative sui tassi di interesse ipotecari a 12 mesi sono scese al 4,9%, dal 5,0% di aprile.