Andamento sostenuto per l'indice delle aziende sanitarie (+3,51%), exploit di Amplifon

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance delIlha aperto a quota 214.199,3 e ha chiuso a 219.669,5, balzando del 3,51% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è attestato a 743 dopo un avvio a quota 724.Tra i titoli del, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 4,47%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,17%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,34%.Tra le medie imprese quotate sul, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,61%.Tra le azioni del, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +3,18%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,44%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,95%.