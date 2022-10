Carige

BPER

(Teleborsa) - La fusione per incorporazione die Banca del Monte di Lucca inè stata autorizzata in data odierna con provvedimento della Banca Centrale Europea.Lo fa sapere la stessa banca modenese con una nota facendo seguito a quanto comunicato in data 19 agosto 2022 con riferimento all’approvazione da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione di BPER, Banca Carige e Banca del Monte di Lucca.