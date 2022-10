Webuild, Andrea Alghisi e Francesco Mele entrano in CdA

Webuild

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, ha, su proposta di CDP Equity (ai sensi delle pattuizioni parasociali in vigore) e in sostituzione dei propri consiglieri dimissionari Pierpaolo Di Stefano e Tommaso Sabato, i, entrambi dirigenti di Cassa Depositi e Prestiti. I nuovi consiglieri, che resteranno in carica fino alla prossima assemblea, sono entrambi non indipendenti e non esecutivi.Le dimissioni di Pierpaolo Di Stefano e Tommaso Sabato, consiglieri non indipendenti e non esecutivi, sono state rassegnate in data 30 settembre 2022 in ragione di "" e con efficacia dalla cooptazione di due nuovi amministratori.