Webuild, Fitch alza il rating a "BB+". Ferrari: a un passo dall'investment grade

Webuild

(Teleborsa) - Fitch hadi, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, a "" dal precedente "BB" con outlook "Stabile", collocando la società a un solo passo dall'investment grade.L'upgrade riflette la previsione che il, con una forte visibilità sui ricavi e strutture contrattuali migliorate, con la capacità di trasferire i costi incrementali, a supporto dei margini. Tiene inoltre conto di una migliore diversificazione geografica, con maggiori ricavi da economie a basso rischio e una ridotta volatilità del capitale circolante.Viene riflesso anche ildi Webuild, con una leva finanziaria netta EBITDA che si manterrà presumibilmente inferiore a 1,5x per il periodo 2025-2028 e una leva finanziaria lorda EBITDA inferiore a 2,5x per il periodo 2026-2028. Questo sarà trainato principalmente dalla forte crescita dell'EBITDA derivante da commesse ad alto margine, in particolare in Italia e Australia.L'upgrade "riflette la solidità della struttura finanziaria e la capacità di Webuild di generare cassa in modo sostenibile, anche in contesti macroeconomici complessi - ha dichiarato il- Un risultato che pone il Gruppo a solo un gradino dall'investment grade"."Negli ultimi anni è stato rafforzato il profilo di credito attraverso una gestione attenta, una diversificazione geografica bilanciata e una pipeline ordini di alta qualità concentrata in mercati a basso rischio - ha aggiunto - L'accentramento della gestione del working capital, del processo di bidding e del risk management richiedono investimenti in risorse e tecnologia che solo un Gruppo di grande dimensione può fare. Ilper l'anno. Una posizione che ha permesso di rivedere al rialzo i target per il 2025, che prevedeva già obiettivi ambiziosi".