OPA Cellularline, patto di non adesione sotto 5,20 euro tra certi azionisti

Cellularline

Esprinet

(Teleborsa) - Alcuni azionisti di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet, hanno sottoscritto uncon il quale si sono impegnati a non aderire all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da 4 SIDE (società il cui capitale sociale è interamente detenuto da), o comunqueSonoi due fondi gestiti da Quaero Capital, Christian Aleotti, Marco Cagnetta, Antonio Tazartes, altri soggetti riconducibili a esponenti delle famiglie fondatrici Aleotti e Foglio, Luchi Fiduciaria, Vineti, Bassi e Montagnani.Gli azionisti sottoscrittori del patto detengono complessivamente 8.342.450 azioni Cellularline, pari a(al netto, pertanto, delle azioni proprie detenute in portafoglio dall'emittente, pari a circa il 4,6% del capitale sociale).L'OPA è iniziata il 19 settembre 2022 ed è previsto che termini il 14 ottobre 2022 . Il consiglio di amministrazione di Cellularline aveva ritenuto "non congruo da un punto di vista finanziario" ilper ciascuna azione Cellularline portata in adesione all'offerta.