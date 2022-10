S&P, dollaro forte pone seri problemi a economie

(Teleborsa) - Un dollaro forte pone seri problemi alle economie sia avanzate sia a quelle emergenti. E' il monito lanciato dain un report. La forza del dollaro statunitense è "salita alle stelle quest'anno, ponendo problemi sia alle economie avanzate che a quelle emergenti, ma non ci sono opzioni facili per correggere la sua traiettoria" - si legge nella nota -.su base ponderata e di oltre il 20% rispetto ad alcune valute. Questo riflette i percorsi relativi - e attesi - delle politiche e dei tassi di mercato e l'aumento dell'avversione al rischio, aggiunge l'agenzia.degli ultimi 50 anni" - affermaGlobal Ratings -. ": la passività mette a rischio gli obiettivi di inflazione e la credibilità, gli aumenti dei tassi rischiano di ridurre la produzione e l'occupazione, l'intervento rischia di bruciare riserve preziose".Sia per le economie avanzate che per quelle emergenti - aggiunge Gruenwald - la forza eccessiva del dollaro scatena diversi problemi, tra cui "importata e il potenzialee la volatilità dei flussi di capitale. La soluzione potrebbe dipendere non solo dall'economia, ma anche dalla politica".