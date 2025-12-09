Compagnie aeree EMEA, rating stabili nel 2026 con focus sulla redditività

(Teleborsa) - I(Europa, Medio Oriente e Africa) sono, con outlook stabili per l'80% dei rating degli emittenti e prospettive positive per il resto. Lo afferma Fitch Ratings in un nuovo rapporto sul tema, spiegando che la redditività sarà ora un fattore chiave per il settore nel breve-medio termine, poiché le aziende bilanciano i prezzi con le pressioni sui costi.Le. È improbabile che Fitch modifichi i rating della maggior parte delle compagnie aeree EMEA, poiché hanno la capacità di resistere all'impatto moderato di un contesto generale debole e a eventuali problemi residui nella catena di approvvigionamento.L'attuale contesto di domanda conferisce solo un, con la continua crescita della domanda di viaggi premium come fattore chiave di supporto. Il calo dei prezzi del carburante e la debolezza del dollaro USA hanno parzialmente compensato gli aumenti dei costi unitari per stipendi, tasse aeroportuali e di rotta, costi di manutenzione. Viene previsto che ciò avverrà anche nel 2026, agli attuali livelli di carburante e valuta.Fitch si aspetta anche che la maggior parte delle compagnie aeree EMEA continui ad aumentare la propria capacità e che la domanda cresca a una cifra mid-single, in linea con la sua traiettoria a lungo termine. I, riducendo al contempo le emissioni e i costi unitari del carburante. I vettori low-cost sono maggiormente concentrati sulla crescita della capacità.Gli, ma Fitch prevede che le compagnie aeree EMEA ridurranno leggermente l'indebitamento nel breve termine. Ciò sarà possibile aumentando l'EBITDAR e mantenendo i livelli di debito sostanzialmente stabili.L'ha attenuato i problemi della catena di approvvigionamento, sebbene alcuni vettori continuino a nutrire preoccupazioni riguardo alla limitata disponibilità di manutenzione, riparazione e revisione, nonché al continuo fermo degli aeromobili A320 e A220 a causa di problemi ai motori Pratt & Whitney.