Compagnie aeree EMEA, rating stabili nel 2026 con focus sulla redditività

(Teleborsa) - I profili di credito delle compagnie aeree dell'area EMEA
(Europa, Medio Oriente e Africa) sono sostanzialmente stabili
, con outlook stabili per l'80% dei rating degli emittenti e prospettive positive per il resto. Lo afferma Fitch Ratings in un nuovo rapporto sul tema, spiegando che la redditività sarà ora un fattore chiave per il settore nel breve-medio termine, poiché le aziende bilanciano i prezzi con le pressioni sui costi.
Le previsioni per il settore per il 2026 sono "neutrali"
. È improbabile che Fitch modifichi i rating della maggior parte delle compagnie aeree EMEA, poiché hanno la capacità di resistere all'impatto moderato di un contesto generale debole e a eventuali problemi residui nella catena di approvvigionamento.
L'attuale contesto di domanda conferisce solo un limitato potere di determinazione dei prezzi ai vettori
, con la continua crescita della domanda di viaggi premium come fattore chiave di supporto. Il calo dei prezzi del carburante e la debolezza del dollaro USA hanno parzialmente compensato gli aumenti dei costi unitari per stipendi, tasse aeroportuali e di rotta, costi di manutenzione. Viene previsto che ciò avverrà anche nel 2026, agli attuali livelli di carburante e valuta.
Fitch si aspetta anche che la maggior parte delle compagnie aeree EMEA continui ad aumentare la propria capacità e che la domanda cresca a una cifra mid-single, in linea con la sua traiettoria a lungo termine. I vettori tradizionali utilizzeranno la maggior parte dei loro nuovi aeromobili per la sostituzione
, riducendo al contempo le emissioni e i costi unitari del carburante. I vettori low-cost sono maggiormente concentrati sulla crescita della capacità.
Gli ingenti investimenti pianificati limiteranno la generazione di free cash flow
, ma Fitch prevede che le compagnie aeree EMEA ridurranno leggermente l'indebitamento nel breve termine. Ciò sarà possibile aumentando l'EBITDAR e mantenendo i livelli di debito sostanzialmente stabili.
L'aumento delle consegne di aeromobili
ha attenuato i problemi della catena di approvvigionamento, sebbene alcuni vettori continuino a nutrire preoccupazioni riguardo alla limitata disponibilità di manutenzione, riparazione e revisione, nonché al continuo fermo degli aeromobili A320 e A220 a causa di problemi ai motori Pratt & Whitney.