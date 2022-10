Williams (FED) vede tassi al 4,5% per raffreddare inflazione

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve Bank di New York,, ha affermato cheper riportare l'inflazione a un livello accettabile. Williams, durante un evento all'Università statale di New York a Buffalo, ha sottolineato che ie che la banca centrale deve portare il suo tasso di riferimento a "da qualche parte intorno al 4,5% nel tempo"."Lae quanto in alto dobbiamo aumentare i tassi di interesse- ha detto spiegato - In questo momento l'obiettivo è riportare l'inflazione al 2% e farlo in un modo che mantenga l'economia in crescita.Il numero uno della FED di New York prevede un rallentamento della crescita economica degli Stati Uniti, ma si aspetta che rimanga positiva il prossimo anno. "Ma soprattutto, vedo che- ha detto - Ci vedo sulla giusta traiettoria dell'economia che rallenta leggermente e allo stesso tempo fa scendere l'inflazione nei prossimi due anni".