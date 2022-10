Aquafil perfeziona cross-trading su mercato OTCQX negli USA

Aquafil

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, ha comunicato che le azioni ordinarie sono da oggi, piattaforma di negoziazione statunitense gestita da OTC Markets Group, con il ticker "ECNLF". Il cross-trading sul mercato statunitense over-the-counter è stato attuato pere a dare undel titolo su Borsa Italiana.L'OTCQX offre una piattaforma per la negoziazione in dollari statunitensi delle azioni ordinarie Aquafil durante gli orari di negoziazione negli Stati Uniti, consentendo unsu mercati nazionali.L'operazione, in cui Aquafil è assistita da Golden Eagle Capital Advisors,ordinarie."Il mercato statunitense è un'area essenziale per Aquafil, che continua a registrare un aumento della domanda e dell'interesse per le aziende che innovano per un futuro sostenibile", ha commentatodi Aquafil.