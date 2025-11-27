Aquafil, Intermonte taglia target price e conferma Outperform

(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato a 1,80 euro
per azione (dai precedenti 2,20 euro) il target price
su Aquafil
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, confermando la raccomandazione
"Outperform
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che i risultati del terzo trimestre dell'azienda
sono stati inferiori alle aspettative, principalmente a causa di volumi inferiori alle attese che hanno interessato tutte e tre le linee di business. Il contesto di mercato più debole ha portato l'azienda a rivedere al ribasso gli obiettivi
per il 2025 delineati nel Business Plan dello scorso anno.
Intermonte ha allineato le stime per il 2025 alla guidance aggiornata, il che si traduce in una riduzione di circa il 13% delle stime di EBITDA e in un indebitamento di circa 15 milioni di euro in più rispetto a quanto precedentemente ipotizzato. Per il 2026 ha adottato un approccio più prudente
, ipotizzando che il miglioramento previsto dell'EBITDA sia interamente dovuto alle iniziative di riduzione dei costi avviate dal management, escludendo qualsiasi miglioramento derivante da maggiori volumi di mercato, che ora sono previsti stabili su base annua. I miglioramenti dell'EBITDA e della generazione di cassa porterebbero quindi la leva finanziaria a un più confortevole 2,3x.
"La revisione al ribasso della guidance è senza dubbio una cattiva notizia e la sua entità è sorprendente - si legge nella ricerca - Ciononostante, apprezziamo la decisione dell'azienda di spostare l'attenzione su fattori sotto il suo controllo (ristrutturazione e disciplina dei costi) piuttosto che affidarsi a ipotetici rimbalzi in un mercato che rimane volatile e non mostra ancora segnali tangibili di una ripresa significativa dei volumi. A nostro avviso, la recente correzione del prezzo delle azioni riflette già pienamente l'impatto della revisione delle guidance
. Ribadiamo pertanto la nostra raccomandazione sul titolo, pur riconoscendo che qualsiasi rivalutazione dipenderà dalla capacità dell'azienda di riconquistare la fiducia degli investitori attraverso il conseguimento dei miglioramenti previsti".