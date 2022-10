Directa, Barbero: stiamo selezionando migliore case e fondi per nuova BU Private

Directa SIM





(Teleborsa) - "Ilè andato molto bene e siamo molto contenti dei risultati ottenuti, e ciò è testimoniato in particolare da 3 dati: i conti dei clienti sono aumentati a 56 mila, il risultato delle commissioni è cresciuto 7,5% e la parte del margine di interesse è arrivato a 4,5 milioni di euro, un". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine della terza edizione di NextGems , la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir.Il difficile contesto dei mercati ha influito sui comportamenti dei clienti, ha spiegato il manager della società attiva nel trading online e quotata su Euronext Growth Milan: "Ci siamo, perchè con i movimenti degli indici e dei future c'è stato spazio per la parte trading, con un incremento del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso su future e CFD".Proseguono intanto le fasi preparatorie delle attività di Private Banking. "Lava a completare il servizio attuale di Directa, con, cosa che adesso non avviene. Abbiamo inserito e stiamo inserendo nuovi prodotti, quali per esempio i fondi OICR - stiamo selezionando le case e i migliori fondi - e anche i servizi, dove stiamo lavorando su servizi di consulenza e su gestioni patrimoniali, che sono un po' prodotti e un po' servizi. Via via andremo a lavorare anche super completare il servizio e diventare anche banking. In sostanza, per dare tutto quello che Directa non riesce a dare direttamente e darlo indirettamente".