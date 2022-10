Educazione finanziaria, al via la campagna "Capitale Donna"

(Teleborsa) -l'attenzione si concentra anche sulle, considerate unsia in Italia che in Europa. Il 60% della popolazione femminile europea - suggerisce una ricerca della banca online tedesca N26 - crede che gliabbiano ancora unanel settore della finanza: le donnerispetto alla controparte maschile e la difficoltà maggiore per il 54% delle intervistate risiede nellaUn’indagine dell’Università Cattolica, realizzata in collaborazione con Banca Widiba, evidenzia chee soltanto 1 su 20 ne ha una integrativa. Oltre alla mancanza di reddito, poi, la propensione all’investimento è: minore disponibilità dei consulenti finanziari e scarsa educazione finanziaria.Per questo l’agenzia di comunicazione integrata Scai, specializzata nei rami del fintech e crowdinvesting, ha deciso di colmare questo divario si genere ed incoraggiare sempre più donne a investire con la: una serie di messaggi, diffusi sui social, declinati in quattro topics - Borsa, mercato, quotazione e azioni - che richiamano argomenti di carattere economico e stereotipi associati all’universo femminile (la borsa come oggetto, il mercato perché la donna si occupa della spesa domestica, le quote rosa). A ciò si aggiungono una serie di eventi e iniziative virali che si susseguiranno nei prossimi mesi, come la presentazione del libro “Piccole donne investono” di Laura Tardino il 24 ottobre prossimo.Capitale donna è una campagna supportata da YourGroup, Lumen Ventures, Qonto, Millionaire, InnovUp, RomaStartup, Over Ventures, Seed Money, Social Woman Talk, Dock3, Federitaly, Iban, Aurora Fellows, BizPlace, Associazione 3040, Grownnectia, Mamazen, Marsh Yellow, Seedble, Spremute digitali, DoorWay, Avvocati.net, Assofintech, Aiec, Gamma Donna, Startup Bakery, Money Farm, Crowdinvest Italia, Carriere.it, Club Deal Online, Milano Notai, Machiavelli Music.