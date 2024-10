"La Forza delle Connessioni", TIM: Giorgia nuova testimonial della campagna

(Teleborsa) - Giorgia è la nuova testimonialprotagonista delladedicata all'offerta "WIFI Casa e TV" che propone il nuovo Wi-Fi di TIM con TimVision. Nello spot Giorgia, che da quest'anno conduce X Factor di cui TIM è Main Partner, – fa sapere TIM in una nota – "condivide con gli amici le emozioni dei tantissimi contenuti disponibili su TimVision vissuti con il massimo dellaqualità grazie alla potenza e alla velocità della tecnologia del nuovo Wifi di TIM: FTTH fino a 2,5Gbps grazie all'innovativo modem WIFI 7 incluso nell'offerta".La campagna TV – si legge nella nota – è declinata in due soggetti: "WIFI Casa e TV con TimVision Calcio e Sport Light", che propone, oltre ai contenuti TimVision, anche Disney+ e DAZN Goal Pass (con la possibilità di seguire in ogni turno tre partite del massimo campionato di calcio) e "TIM WiFi Casa e TV con TimVision Intrattenimento", l'offerta dedicata ai nuovi clienti di linea fissa checomprende i contenuti di TimVision, Disney+, Netflix e Amazon Prime."Don't wanna sleep" dei Maneskin, è la colonna sonora degli spot da 30” e 20”. La campagna televisiva, on air sulle principali emittenti nazionali e sulle connected TV, – conclude la nota – è affiancata da una pianificazione videostrategy su web con adv display, sui social e all’interno dei punti vendita TIM con attività BTL dedicata.