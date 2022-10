IEG, a Key Energy un ricco panel di convegni internazionali

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Mancano pochi giorni a, l’evento di riferimento per le energie rinnovabili organizzato da, che si terrà dall’8 all’11 novembre al Quartiere fieristico diin contemporanea con la 25a edizione die con gli(8-9 novembre), giunti all’undicesima edizione.L’imminente edizione 2022 di KEY ENERGY vedrà piazze tradizionali come quella di, lo storico salone dedicato alla filiera dell’eolico, affiancate a, che proporrà un’offerta espositiva di tecnologie dedicate a fotovoltaico, solare termico e sistemi di accumulo. E infine un’area dedicata al vettore energetico del futuro: l’Grande spazio verrà dato, come sempre, all’, con tecnologie e soluzioni per un uso intelligente delle risorse energetiche in ambito industriale. KEY ENERGY si conferma punto di riferimento per lapubblica e privata. Completa l’offerta, un progetto speciale che racconta l’evoluzione delle città in chiave di digitalizzazione e rigenerazione urbana. Accanto a una parte espositiva da record e completamente sold-out, è ricchissimo anche il programma degli incontri, tornati anch’essi, per numero e qualità, a livelli pre-pandemia, e che prevedono la presentazione di alcuni studi di scenario sul futuro dell’energia e della mobilità elettrica e una serie di appuntamenti internazionali che coinvolgono la Commissione europea, la Cina e l’Africa.