Energia: cooperazione regionale, a Bruxelles l’evento finale del progetto meetMED II

(Teleborsa) - Fino a domani asi tiene l’del progetto europeopromosso dacon il sostegno dell’Unione Europea.L’appuntamento segna la conclusione divolto a promuovere l’efficienza energetica, lo sviluppo delle energie rinnovabili e l’integrazione dei mercati nei Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale. L’evento riunisceper discutere i risultati ottenuti e delineare le priorità della prossima fase del progetto: meetMED III.Durante le due giornate di lavoro, i partecipanti sono chiamati aLa prima giornata è stata caratterizzata damentre la giornata di domani sarà dedicata agliIl programma si svolge infavorendo nuove sinergie con i membri dell’Unione per il Mediterraneo."Il progetto meetMED II ha dimostrato come la cooperazione euromediterranea possa tradursi in azioni concrete, capaci di rafforzare le istituzioni, mobilitare competenze tecniche e sostenere lo sviluppo di politiche energetiche integrate. Il nostro obiettivo ora ècon la fase successiva del progetto, puntando su inclusione, innovazione e sostenibilità", ha dichiarato"In questi anni abbiamo costruito una solida rete di collaborazione tra esperti e istituzioni dei Paesi partner. meetMED III sarà l’occasione pere portare avanti azioni concrete e condivise", ha aggiunto