IEG, a Vicenza avanza opera ampliamento quartiere fieristico

(Teleborsa) -del quartiere fieristico d. A sei mesi dalla posa della prima pietra,u due livelli, progettato dallo Studio GMP di Amburgo, dal grande architetto Volkwin Marg. Il cronoprogramma stabilito da IEG per l’opera di ampliamento del plant vicentino prosegue nel pieno rispetto delle tempistiche annunciate e si prepara a entrare in una nuova fase: entro la fine di giugno prenderà il via il montaggio dell’imponente corpo"È una struttura moderna e funzionale che costituirà lo spazio espositivo centrale della Vicenzaoro del futuro e darà slancio alle altre manifestazioni in calendario e all’area congressuale - dice il presidente di IEG,- Nell’edizione settembrina 2025 di Vicenzaoro, buyer ed espositori vedranno un ulteriore avanzamento dell’opera architettonica, con i lavori che proseguiranno parallelamente alla manifestazione, senza interferire con il suo svolgimento, come del resto già avvenuto nelle ultime due edizioni"."Avanza il perimetro del nuovo padiglione, con le mura che ora raggiungono in alcuni punti 18 metri sui 21 previsti – dichiaradirettore della sede vicentina di IEG oltre che a capo dell’operation – In concomitanza con Vicenzaoro September 2025 si avvierà verso la conclusione la costruzione al grezzo nel suo complesso. Le mura esterne saranno completate e l’edificio prefabbricato sarà in fase di ultimazione. Una poderosa struttura architettonica, quest’ultima, che contribuirà a cambiare significativamente il volto dell’area. Per quel periodo, a visitatori e stakeholder, saranno ben visibili le potenzialità di un quartiere fieristico in pieno rinnovamento".Nei mesi successivi alla prossima edizione del salone di IEG, leader internazionale per l’oreficeria e la gioielleria, i lavori proseguiranno con la realizzazione delle opere impiantistiche e delle finiture. La conclusione dei lavori, come da calendario annunciato, è prevista per la fine della prossima primavera, così da