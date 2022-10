Germania, indice GFK: fiducia consumatori stabile a novembre

(Teleborsa) - Dopo gli sviluppi turbolenti degli ultimi mesi, il sentiment dei consumatori tedeschi si è stabilizzato ad ottobre, almeno per il momento. Mentre le aspettative economiche hanno subito perdite minime, sono aumentate sia le attese di reddito che la propensione all'acquisto.L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per novembre un valore di -41,9 punti, rispetto al -42,8 di ottobre (dato rivisto da -42,5 preliminare). La lettura è in linea con le attese degli analisti.con l'indicatore che lima 0,3 punti a quota -22,2. Sale appena inoltre l'indicatore sulla propensione all'acquisto che sale di 2 punti e si attesta a -17,5. Quello sulle aspettative dei redditi è salito di 7,2 punti a quota -60,5."È certamentein questo momento. La situazione rimane molto tesa per il sentiment dei consumatori" - spiega. “L'inflazione è recentemente salita al dieci per cento in Germania e le. Resta quindi da vedere se l'attuale stabilizzazione durerà o, se, considerato il prossimo inverno, vi sia motivo di".