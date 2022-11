Advanced Micro Devices, utili e guidance inferiori alle attese

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) -ha concluso il terzo trimestre dell’anno con utili e una guidance inferiori alle attese del consensus degli analisti. Nel periodo, l'si è attestato di 67 centesimi per azione contro attese del consensus per 68 centesimi. I ricavi sono aumentati del 29% a 5,57 miliardi di dollari rispetto ai 5,62 miliardi indicati dagli analisti.Il titolo nelle contrattazioni afterhours di Wall Street saliva di circa il 6% dopo che il produttore di semiconduttori ha indicato di ritenere che la sua divisione di chip per sever crescerà nei prossimi trimestri., AMD prevede un fatturato di 23,5 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 26,3 miliardi che il gruppo aveva stimato in precedenza e peggio dei 23,88 miliardi stimati dal mercato.