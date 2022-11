Gas. Venier: "Riempimento stoccaggi non era scontato. Prossimo inverno più complesso"

Snam

(Teleborsa) -. Lo ha detto l'amministratore delegato di, in una intervista a Sky Tg 24, sottolineando che è "essenziale" il rigassificatore di Piombino.Commentando il livello didella Stogit, che ha raggiunto ilal termine della campagna di iniezione, conclusasi il 31 ottobre, il numero uno di Snam ha tenuto a precisare cheed ha aggiunto che "possiamo guardare con un po' più di serenità all'inverno".Venier ha parlato anche della risposta addurante i giorni della Merla (fine gennaio), assicurando "di fronte a un picco di freddo molto forte". L'Ad di Snam ha prospettato due alternative "possiamo andare addagli stoccaggi in via eccezionale" e "se questo non dovesse bastare" si potrebbe intervenire con ", in particolare sui clienti industriali".Scenario diverso perun cui - ha affermato Venier - sarà "proprio per poter andare a riempire gli stoccaggi come abbiamo fatto quest'anno". "Nei 12 miliardi di metri cubi che sono stati stoccati quest'estate - ha aggiunto - circa 2 sono di provenienza russa. E' ovvio che se l'estate prossima non avremo questa disponibilità dovremo sopperirvi con un'altra fonte e qui interviene la disponibilità della nave gasiera di Piombino".Il rigassificatore di Piombino dovrebbee - ha spiegato il manager - si punta a "completare tutti i lavori e i test entro il mese di aprile e, quindi, poter cominciare ad".