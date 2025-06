Snam, riconosciuti a Venier 3,35 milioni euro di buonuscita

Snam

(Teleborsa) - In vista dellaquale Amministratore delegato di, prevista per il prossimo, la società ha datoin tema di remunerazione e compensi.In particolare,(di cui 1,8 milioni di euro lordi pari a due annualità dei compensi lordi fissi e 1,55 milioni di euro lordi come integrazione delle due annualità calcolata sulla media dell’incentivomonetario annuale erogato nell’ultimo triennio). Tale importo - si precisa - assorbe edovuta per legge e/o contratto. Sono inoltre mantenuti, in coerenza con la relativa disciplina, i diritti maturati alla data del 14 maggio 2025 nell’ambito dei piani di incentivazione di breve e di lungo termine (soggetti a clausole di claw-back).Tutti gli importi - fatta eccezione per i menzionati diritti mantenuti nell’ambito di piani di incentivazione - saranno. Le spettanze dovute per la partecipazione a piani di incentivazione saranno invece riconosciute – ove ne ricorranoi presupposti in funzione del livello di raggiungimento degli obiettivi previsti e, in ogni caso, pro-rata temporis fino alla data del 14 maggio 2025 – in coerenza con la specifica disciplina di ciascun piano.