MPS, asta inoptato si chiude con 449mila diritti venduti

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -(BMPS) informa che in data odierna si è conclusa l’offerta su Euronext Milan, tenutasi in data 1 e 2 novembre 2022 (l’“Asta dell’Inoptato”) dei diritti di opzione non esercitati nel corso del periodo di offerta in opzione (i “Diritti Inoptati”).In tale contesto sono stati venduti n. 449.097 Diritti Inoptati che danno diritto alla sottoscrizione di complessive n. 55.987.426 azioni ordinarie BMPS di nuova emissione (le “Nuove Azioni”), per un ammontare di Euro 111.974.852,00, nell’ambito dell’Aumento di Capitaledeliberato dall’Assemblea Straordinaria di BMPS tenutasi 15 settembre 2022.I Diritti Inoptati potranno essere esercitati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 2 per Nuova Azione, sulla base di un rapporto di 374 (trecentosettantaquattro) Nuove Azioni ogni 3 (tre) Diritti Inoptati posseduti.L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Asta dell’Inoptato e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 14:00 di domani, 3 novembre 2022.