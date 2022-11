Intesa, Messina: recessione non sarà grave, seconda tranche buyback a inizio 2023

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha già attuato un ritorno addizionale di capitale agli shareholder pari a 1,7 miliardi di euro attraverso il buyback già finalizzato, e ha comunicato che la decisione riguardante la seconda tranche del buyback (1,7 miliardi di euro) sarà presa entro la data di approvazione dei risultati 2022. ", e la mia aspettativa è che non ci sarà una recessione grave. Abbiamo già attuato una porzione ampia del buyback e voglio solo sicuro.".Lo ha affermatodelegato della banca italiana, durante la call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione dei risultati dei primi nove mesi del 2022 , sottolineando quindi che Intesa sarà "in grado all'inizio del 2023 di approvare la seconda tranche del buyback".Rispetto a una possibile variazione della tassazione in Italia, ha detto: ". La decisione su una tassa bancaria spetta al Governo e rispetteremo ogni eventuale decisione in merito. Se però confrontiamo le tasse in Italia, abbiamo già un eccesso rispetto agli altri sistemi bancari. È l'impegno di una banca, come lo intendiamo noi, di supportare la società, e lo stiamo già facendo con una serie di iniziative, come il plafond da 30 miliardi di euro per imprese e famiglie impattate dalla crisi".