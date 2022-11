Seduta in rally per Piazza Affari. Vola Pirelli, affonda Leonardo

(Teleborsa) -, grazie anche alla giornata positiva di Wall Street, spinta dai forti dati del mercato del lavoro statunitense. I nuovo occupati sono stati superiori alle attese, ma il tasso di disoccupazione è salito leggermente al 3,7%, che potrebbe spingere la Federal Reserve ad orientarsi verso aumenti più contenuti dei tassi di interesse a partire da dicembre.Sul mercato valutario, grande aumento per l', che mostra un rialzo dell'1,60% a quota 0,9905. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+4,22%), che raggiunge 91,97 dollari per barile. In ribasso ilsulla piazza di Amsterdam, dove scende dell'8,2%.Senza grandi variazioni lo, che raggiunge +216 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,45% e quello sui bund tedeschi al 2,29%.Tra i listini europei brilla, con un forte incremento (+2,51%), ottima performance per, che registra un progresso del 2,03%; exploit di, che mostra un rialzo del 2,77%. A Piazza Affari, iltermina la giornata con un aumento del 2,54%, a 23.282 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che chiude la giornata a 24.195 punti.Tra i, in evidenza Pirelli (+11%) forte della trimestrale e della guidance. Bene inoltre Moncler (+7,41%), Intesa Sanpaolo (+4,84%) e Amplifon (+4,44%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo, che termina le contrattazioni a -7,73% all'indomani dei conti di bilancio.Giornata fiacca per Saipem, che segna un calo del 3,61%.Piccola perdita per Atlantia, che scambia con un -0,18%.