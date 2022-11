L'indice delle società High Tech italiane mostra una performance modesta (+0,58%)

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Andamento tentennante per il, che registra solo un trascurabile rialzo, in raffronto all', che avanza a grandi passi.Ilha aperto a quota 121.865,5, in crescita di 707 punti rispetto alla chiusura di ieri, mentre l'schizza del 2,63% a 672.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,50%.Tra le medie imprese quotate sul, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,61% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,35% sui valori precedenti.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,72%.Tra ledi Milano, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,04%.Bene, con un rialzo del 2,89%.Controllato progresso per, che chiude in salita dell'1,24%.