Milano apre positiva con gli altri Eurolistini e ignora preoccupazioni su dazi

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

STMicroelectronics

Saipem

Stellantis

Tenaris

Recordati

Unipol

Ferrari

DiaSorin

Alerion Clean Power

Piaggio

ERG

D'Amico

Reply

Moltiply Group

Garofalo Health Care

WIIT

(Teleborsa) -. I mercati del Continente, al momento, sembra no voler scommettere sul, che ieri ha chiuso contrastata a causa di alcuni realizzi sul settore tecnologico.Fra l'altro, che rappresenterà un importante test per la tenuta dei mercati. Scivolano, che non procedono bene, soprattutto i negoziati fra USA e Giappone, in vista della prossima scadenza del 9 luglio.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,21%. L'è sostanzialmente stabile su 3.335,9 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 65,6 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +85 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,41%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,26%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, eavanza dello 0,37%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,31%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 42.146 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,01%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,24%.di Milano, troviamo(+3,36%),(+1,92%),(+1,66%) e(+1,14%).La peggiore performance è quella di, che registra un -1,11%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,03%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,77%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+2,45%),(+2,24%),(+2,13%) e(+1,43%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede il 2,06%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,24%.Discesa modesta per, che perde lo 0,99%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,90%.