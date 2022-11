Garofalo Health Care, utile 9 mesi salgono a 16,8 milioni di euro

Garofalo Health Care

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, ha chiuso iconpari a 236,6 milioni di euro, in aumento del 19,2% rispetto ai 198,5 milioni di euro registrati nei 9 mesi 2021, grazie all'incremento dell'attività verso i pazienti privati (+5,5% a/a) e Fuori-Regione (+8,4% a/a), oltre che alla maggiore attività associata agli incrementi di budget riconosciuti e finalizzati alla riduzione delle liste d'attesa e al recupero della mobilità passiva.I risultati includono 49,6 milioni di euro relativi al, strutture acquisite, rispettivamente, ad aprile e luglio 2021. Inoltre, beneficiano anche del parzialesostenuti dalle società del gruppo, anche a valere su costi sostenuti negli esercizi precedenti, per complessivi 1,6 milioni di euro.L'consolidato nei nove mesi si è attestato a 42,3 milioni di euro, in aumento del 17,1% rispetto a 36,2 milioni di euro dell'esercizio precedente. Ilnei 9M2022 si è attestato a 16,8 milioni di euro (in aumento del 28,5% rispetto a 13,1 milioni di euro dei 9M2021)."I dati del terzo trimestre dimostrano ancora una volta la capacità del gruppo di generare performance operative particolarmente solide, caratterizzate da una crescita significativa del fatturato e da una grande capacità di contenere i costi, come evidenziato da una marginalità nei nove mesi del 17,9% che, al netto del fenomeno esogeno dell'energia, sarebbe stata pari addirittura al 19,1%", ha commentato l'"Tra gli elementi di soddisfazione segnalo anche il nostro rigoroso equilibrio finanziario e la, che ci hanno consentito anche quest'anno di proseguire nel nostro percorso di crescita per linee esterne acquisendo una struttura di grande rilievo come GVDR - operazione che finalizzeremo entro la fine dell'anno - che siamo certi apporterà ulteriore valore al gruppo a partire dal prossimo esercizio", ha aggiunto.