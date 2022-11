Openjobmetis, analisti: outlook mercato peggiora, apprezzata OPA parziale

Openjobmetis

(Teleborsa) - Alantra hasul titolo, agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR Milan,(da 14 euro) e ha. La revisione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati dei primi nove mesi 2022, che si sono chiusi con ricavi pari a 572,9 milioni di euro (vs. 515,3 milioni di euro nei primi nove mesi 2021) e un utile netto pari a 11,4 milioni di euro (vs. 9,5 milioni di euro nei primi nove mesi 2021).Il broker ha anche ridotto le stime sui ricavi FY22-24 (-5,2%) sulla scia della decelerazione del 3Q22 e ridotto la previsione sul margine EBITDA FY22-23 rispettivamente al 4% e 4,3% anche a causa delle difficili condizioni del mercato del lavoro. "Riteniamo che lo slancio nella carenza di talenti sia ancora presente, interessando diversi settori - si legge nella ricerca - Ciò dovrebbe comunque creare opportunità per il mercato di riferimento di Openjobmetis. Tuttavia, alcuni peer della società hanno recentemente iniziato a".Equita ha, sottolineando che nel terzo trimestre la società ha registrato ricavi inferiori alle attese (-5% vs +2,5% atteso) e alle dinamiche di mercato (in crescita low-single digit a luglio-agosto) per una forte attenzione ai termini di pagamento.Venerdì, dopo la chiusura dei mercati, il CdA ha approvato l'avvio di un nuovo programma di acquisto di azioni proprie da eseguirsi per il tramite di un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria e parziale, a un prezzo di 8,80 euro per azione. Equita apprezza l'operazione perché velocizza il processo di acquisto di azioni proprie,sulle prospettive aziendali e ha undell'1,5/2%., che si attesta a 8,28 euro, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 8,397 e successiva a quota 8,657. Supporto a 8,137.