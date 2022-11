Tlc, Labriola: "Esistono problemi strutturali, risposte siano rapide"

TIM

(Teleborsa) -. E' quanto affermato dall, affermando che tutti gli operatori del settore dichiarano difficoltà economiche e che il problema è dunque strutturale e quindiIntervenendo al Forum nazionale delle Telecomunicazioni di Asstel, il manager ha fatto riferimento ail'andamento di ricavi, capex, costi, affermando che "i numeri non mentono mai".ha affermato Labriola aggiungendo che "the time is now".Il numero uno di TIM ha ricordato che siamo il paese che ha pagato più di tutti le frequenze 5G e siamo quello con i minori ricavi di tutti. Costruire altre antenne - ha aggiunto - significherebbe consumare più energia, ma oggi le aziende si trovano davanti all'alternativa se pagare la bolletta energetica o fare investimenti.Dal nuovo Governo - ha aggiunto -ma "non posso presentare al mercato finanziario un piano in cui ci sono promesse", occorre. E allora occorre capire quali sono gli investimenti necessari e sviluppare i servizi non dupklicare le reti, ha concluso.