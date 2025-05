TIM, Asati: innalzare all'1% soglia per liste penalizza piccoli soci

TIM

(Teleborsa) - "L'innalzamento all'1% della percentuale di azioni per presentare una lista per il rinnovo del CdA penalizza i piccoli azionisti". Lo sottolinea(Associazione Azionisti Telecom Italia) con una nota. Asati, si legge, "che tra i suoi obiettivi ha sempre avuto la partecipazione e il confronto dei piccoli azionisti con la società, invitaa tenere assemblee aperte"."L’ Assemblea TIM del 24 Giugno prenderà importanti decisioni", in sede ordinaria e straordinaria, "ma sarà tenuta ancora a porte chiuse ancora dopo diversi anni", si legge nella nota di Asati.Le delibere, in sede ordinaria, comprendono l’approvazione del bilancio 2024, con la copertura della perdita d’esercizio 2024 utilizzando la riserva legale, la politica di remunerazione per l’anno 2025 e il piano di incentivazione a lungo termine.In sede straordinaria si voteranno la proposta "di esclusione dell’obbligo di reintegrazione del vincolo di sospensione d’imposta per gli utilizzi della riserva legale a copertura delle perdite 2023 e 2024", modifiche allo statuto con ampliamento dell’oggetto sociale, che prevede la distribuzione di servizi diversi dalle TLC, la riduzione del numero massimo dei componenti del CdA e dei Sindaci, l’innalzamento dallo 0,5% all’1% della percentuale di azioni per poter presentare una lista per il rinnovo del CdA.Non sono previsti, per ora, l’inserimento di rappresentanti delle Poste nel CdA e la riduzione del capitale sociale per ricostituire le riserve."Asati, che, tra i suoi obiettivi, ha sempre avuto la partecipazione e il confronto dei piccoli Azionisti con la Società, invita TIM a tenere Assemblee aperte agli Azionisti e ritiene che l’innalzamento all’1% della percentuale di azioni per presentare una lista per il rinnovo del CdA penalizzi i piccoli Azionisti", conclude la nota.