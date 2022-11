OPA Banca Finnat, adesioni al 67% nell'ultimo giorno

Banca Finnat Euramerica

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquistopromossa dal veicolo della famiglia Nattino sulle azioni ordinarie di, già controllata dalla stessa famiglia e quotata su Euronext STAR Milan, risulta che oggi, 15 novembre 2022, sono state presentate 3.503.593 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesioni sono a quota 28.677.255, pari alL'offerta è iniziata il 24 ottobre 2022 ed è. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Banca Finnat acquistate sul mercato nei giorni 14 e 15 novembre 2022 non sono state apportate in adesione all'offerta.L'offerente aveva già comunicato che (assieme alle persone che agiscono di concerto) ha. Essendo superata questa soglia, troveranno applicazione le disposizioni per l'adempimento dell'obbligo di acquisto e per l'esercizio del diritto di acquisto (Procedura Congiunta).