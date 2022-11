Reply, analisti restano positivi grazie a forte execution e reputazione

Reply

Intermonte

Equita

Reply

(Teleborsa) - Glisu, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, dopo che la società ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un fatturato consolidato di 1.355,7 milioni di euro, in crescita del 26,3%, e un utile ante imposte è stato di 169,1 milioni di euro, in aumento del 12,7%.ha alzato il(da 135 euro) e ha confermato il giudizio sul titolo a ""."I risultati del terzo trimestre hanno mostrato unadi Reply - si legge nella ricerca - Ci aspettiamo che Reply si distingua nell'attuale scenario macro perché rappresenta un nome di alta qualità nel settore digitale che dovrebbe rimanere relativamente ben protetto da una flessione del PIL e dalle implicazioni negative dell'inflazione. Latra studenti e professionisti IT rappresenta un solido vantaggio competitivo in un settore che lotta per attrarre e trattenere i talenti".ha abbassato il(-2%, anche aggiornando i tassi) e ha confermato il giudizio sul titolo a ""."Restiamoalla luce dell'esposizione a driver strutturali (come la digitalizzazione delle large corporate),(dove ci aspettiamo nuovi deal)", sottolineano gli analisti, che hanno migliorato le stime 2022 su crescita organica e EPS Adjusted.registra una, attestandosi a 114 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 110,9 e successiva a quota 107,7. Resistenza a 118,2.