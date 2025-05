ION annuncia integrazione e certificazione FastTrade con Equiduct

(Teleborsa) -annuncia l’integrazione e la. Grazie a questa integrazione, i clienti che utilizzano FastTrade possono oraincorporando il servizio didi Equiduct Apex. La funzionalità migliorerà la qualità dell’esecuzione e garantirà una maggiore conformità agli obblighi di Best Execution previsti dalla MiFID II.""Siamo orgogliosi di questa integrazione con Equiduct: rappresenta un passo fondamentale nella nostra missione di evolvere continuamente la nostra offerta e affiancare i nostri clienti nella gestione di scenari di trading azionario sempre più complessi", afferma, FastTrade Product Owner."Crediamo fortemente che questa partnership porterà un valore significativo all’ecosistema del trading retail italiano e non solo, consentendo ai clienti di tenere il passo con il continuo spostamento verso la Best Execution dinamica e di adattarsi al nuovo ambiente competitivo dell’intermediazione retail", sottolinea, Head of Business Development di Equiduct.