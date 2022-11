PNRR, Sabatini (ABI): urgente rafforzare strumenti garanzia credito

(Teleborsa) - Il Direttore Generale dell’ABI, hanno partecipato oggi all’incontro convocato dalla Presidenza del Consiglio e presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud e le politiche di coesione e il PNRR.Nel corso dell’incontro - spiega la nota -rappresenta un’occasione unica per la Nazione per aumentare il suo potenziale di sviluppo e colmare il differenziale tra Centro-Nord e Mezzogiorno e che le banche operanti in Italia e l’Associazione Bancaria prendono con"Il PNRR affida alle banche diversi compiti” ha detto Sabatini “tra questi, in particolare, la prestazione di garanzie per consentire alle imprese di partecipare alle gare di appalto;di aprire i cantieri in attesa dei contributi pubblici ovvero per realizzare investimenti complementari alle opere previste dal Piano; canalizzare gli incentivi pubblici verso le imprese beneficiarie. Per massimizzare il contributo delle banche nell’attuazione degli investimenti connessi al PNRR è urgente rafforzare e ampliare gli strumenti di garanzia a favore delle imprese per migliorarne il merito di credito, facendo perno sul Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, utilizzare al meglio gli strumenti per erogare i contributi a fondo perduto sul modello della cd. “Nuova Sabatini” e i finanziamenti agevolati, eventualmente associati a finanziamenti bancari, prendendo in questo caso a modello il Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti (FRI)"."Affinché tali misure possano sviluppare al meglio il loro potenziale” ha proseguito Sabatini "è necessario che i diversi strumenti finanziari funzionino in maniera omogenea per tipologia di obiettivo, evitando la proliferazione di misure agevolative con la conseguente polverizzazione delle risorse disponibili e la maggiore difficoltà a