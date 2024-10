SACE a sostegno di Program per sviluppo green flotta e servizi

(Teleborsa) -hanno recentemente concluso la prima operazione con il supporto del partner Grimaldi Alliance nell'ambito del programma Garanzia Futuro, che oltre al rilascio della garanzia include la messa a disposizione delle linee di credito connesse alla garanzia da parte dell’area business factoring.Si tratta di una linea di Confirming controgarantita daper un importo di €1,5 milioni, attivata per alimentare le risorse finanziarie dell'azienda e facilitare il rinnovo e lo sviluppo green della flotta e dei servizi, in linea con le pratiche di sostenibilità già in uso da parte della società.Grazie a questo strumento Program migliorerà la gestione dei flussi di cassa e gestirà in modo efficiente i pagamenti ai propri fornitori, costituiti da circa 30 PMI attive nella produzione di componenti e nella fornitura di servizi accessori per l’Automotive.infatti, la società beneficiaria tipicamente incarica l’intermediario finanziario di riferimento di pagare i propri fornitori a scadenza, garantendo loro un pagamento sicuro e puntuale. In alcuni casi i fornitori, a loro volta, possono scegliere di entrare in un programma di cessione del credito e ricevere l'importo in anticipo rispetto alla scadenza, trasformando così i crediti in liquidità immediata.L’operazione - chiude la nota -