Foot Locker aumenta guidance dopo trim con vendite comparabili in crescita

Foot Locker

(Teleborsa) -, azienda statunitense specializzata nella vendita di abbigliamento sportivo e di calzature, ha registrato undi 96 milioni di dollari, o 1,01 dollari, terzo trimestre terminato il 29 ottobre 2022, rispetto a 158 milioni di dollari, o 1,52 dollari per azione, per il corrispondente periodo dell'anno precedente., la società ha guadagnato 1,27 dollari per azione (1,74 dollari un anno fa).Lesono aumentate dello 0,8% rispetto ai livelli record dello scorso anno, spinte dalla forte domanda, dagli sforzi di diversificazione del marchio e da un migliore accesso a scorte di alta qualità. Lesono diminuite dello 0,7%, a 2.173 milioni di dollari. Escludendo l'effetto dei, le vendite totali sono aumentate del 3,3%. Il margine lordo è diminuito di 270 punti base."Dopo i risultati migliori del previsto per il terzo trimestre e il forte slancio derivante dal trimestre, stiamo- ha commentato il- Mentre il l'ambiente macroeconomico rimane incerto, le nostre tendenze della domanda e la posizione delle scorte in prodotti di alta qualità ci danno fiducia di poter raggiungere la nostra nuova gamma, pur rimanendo flessibili per gestire la continua volatilità".vendite totali per l'intero anno in calo dal 4% al 5% (rispetto a precedenti stime per un calo dal 6% al 7%), mentre l'utile per azione rettificato dovrebbe assestarsi tra 4,42 e 4,50 dollari (contro attese precedenti in un range tra 4,25 e 5,45 dollari).