Richemont, fatturato trimestrale sale a 5,4 miliardi di euro grazie ai gioielli

Richemont

(Teleborsa) -, colosso svizzero del lusso, ha chiuso il(al 30 giugno 2025) con una 5,4 miliardi di euro, in crescita del 6% a tassi di cambio costanti e del 3% a tassi di cambio effettivi, in un contesto macroeconomico e geopolitico volatile.La crescita è stata trainata da incrementi a due cifre in Europa, Americhe e Medio Oriente e Africa, che hanno più che compensato ilrispetto ai valori elevati dell'anno precedente; le vendite nella regione Asia-Pacifico sono rimaste stabili.Richemont ha mostrato continua la forza delle, in crescita dell'11% a tassi di cambio costanti, mentre ha segnalato un calo sequenziale più contenuto per gli, in calo del 7%; "Altro", incluse le Maison di Moda e Accessori, si attesta a -1%.La crescita è stata costante in tutti i, ciascuno in crescita del 6%, trainata dalle Maison di Gioielleria. Le vendite al dettaglio hanno rappresentato il 69% del fatturato, con una crescita in tutte le regioni, escluso il Giappone. La crescita delle vendite all'ingrosso è stata trainata da solidi incrementi nelle Americhe, in Europa e in Medio Oriente e Africa. Le vendite al dettaglio online hanno registrato una robusta crescita in quasi tutte le regioni.Ladel Gruppo al 30 giugno 2025 era pari a 7,4 miliardi di euro (2024: 7,3 miliardi di euro) dopo aver contabilizzato il prelievo di 426 milioni di euro a seguito del completamento della vendita di YNAP a Mytheresa il 23 aprile 2025.