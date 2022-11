Gas, Commissione Ue propone tetto a 275 euro: come funzionerà

(Teleborsa) - La Commissione europea propone l’introduzione di un tetto al. Un intervento "di ultima istanza" sul mercato Ttf - La Borsa di Amsterdam del gas - attivabile solo di fronte a prezzi del gase nonostante i prezzi siano scesisui costi dell'energia. "Il nostro non è un intervento regolativo per fissare il prezzo del gas ma un meccanismo di ultimaa certe condizioni e comunque "quando il prezzo predefinito del gas supera iper megawattora per due settimane". Lo ha detto la commissaria Ue all'Energiaannunciando la nuova proposta legislativa sulIl massimale fissato nella proposta quindi è diIl price cap sul gas proposto dalla Commissione europea verrà attivatoè pari o superiore a 58 euro, ha chiarito Simson, spiegando chedi correzione sul mercato "avvenga soltanto quando i prezzi Ttf del gas non riflettono più i fondamentali del mercato" ed è "dice intanto il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni rispondendo a chi gli chiedeva se ritenesse che il price cap a 275 euro fosseC'è poi da considerare che la proposta di fissare un tetto ai prezzi divide ormai da mesi i Paesi dell’UE. Per capire cosa succederà non resta che aspettare giovedì quando l’ultima proposta della Commissione sarà discussa ì dai ministri dell’energia dei 27. E mentre avanzano già le perplessità degli scettici,