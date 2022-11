TIM scivola in Borsa dopo le parole di Butti su potenziale OPA

TIM

(Teleborsa) -per il titoloa Piazza Affari, dove finisce sospeso in asta di volatilità per eccesso di ribasso. Le vendite sulle azioni dell'ex monopolista sono arrivate dopo che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti ha detto che "".Sull'ipotesi di un'OPA parziale, "gli strumenti evidentemente saranno individuati, ma quando leggo di OPA totalitaria, dico n", ha detto Butti a margine di un evento sul 5G.In campagna elettorale Butti, che si sta occupando del dossier TIM, aveva supportato il cosiddetto "", che prevedeva un'OPA su TIM guidata da CDP e un successivo break-up degli asset.Il, "non si è afflosciato per il volere del governo, ma", ha puntualizzato il sottosegretario. Nel weekend le indiscrezioni di stampa hanno riportato la volontà del nuovo governo di frenare sul progetto originario dell'acquisto da parte della cordata guidata da CDP della rete infrastrutturale di TIM per arrivare a una combinazione con Open Fiber.Ieri una nota del ministro Urso e del sottosegretario Butti formalizzava l'impegno del governo a costituireche garantisse gli interessi pubblici sulla rete e tutti gli stakeholder.L'ultimo prezzo battuto è il minimo di seduta dialle 14.03, mentre poi il titolo è stato sospeso dalle contrattazioni, mostrando anche un ribasso teorico dell'8%.