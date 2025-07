Opa Fos, Holding al 70,8% dopo acquisti sul mercato

Fos

(Teleborsa) -è arrivato al 70,862% del capitale sociale di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, grazie alleacquistate oggi sul mercato.La comunicazione è arrivata nel contesto dell'(OPA) obbligatoria totalitaria lanciata dalla Holding sulle azioni della controllata Fos. Le operazioni di acquisto, effettuate tramite Equita SIM, sono state effettuate a un prezzo unitario per azione di Fos non superiore a(ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell'offerta).