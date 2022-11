USA, scorte ingrosso in aumento dello 0,8% a ottobre

(Teleborsa) -. Nel mese di, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato una. Il dato si confronta con il +0,6% precedente (confermato dalla stima preliminare) e il +0,5% atteso dal mercato. Su base annua si registra una salita del 22,1%.Ilè stato di 99 miliardi di dollari a ottobre, in aumento di 7,1 miliardi rispetto ai 91,9 miliardi di settembre. Le esportazioni di merci per ottobre sono state di 173,7 miliardi di dollari, 4,7 miliardi in meno, mentre le importazioni di merci per ottobre sono state di 272,7 miliardi di dollari, 2,4 miliardi in più.